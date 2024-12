Luan Santana surge de surpresa em concurso de sósia e causa alvoroço

Fãs de Luan Santana promoveram um concurso de sósias do cantor nesta quarta-feira (18), na Avenida Paulista, em São Paulo. No entanto, eles não contavam que o próprio iria aparecer no evento.

O que aconteceu

O sertanejo apareceu no evento de surpresa. Além dele, o influenciador Brino também participou da brincadeira, que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e no mundo.

Luan aproveitou para cantar com o vencedor. Nas fotos do concurso, o cantor aparece coroando o ganhador de melhor sósia, e dividindo o microfone com ele.