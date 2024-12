Thúllio Milionário é processado pelo compositor de 'Casca de Bala'; entenda

Após a música se tornar um sucesso, Flávio de Sousa teria procurado Thúllio Milionário para cobrar o valor restante, mas o cantor garantiu que já havia pagado o que lhe devia. Na ocasião, foi elaborado um contrato assinado por Flávio Pisada Quente cedendo 100% dos direitos da música pelo baixo valor — que era correspondente apenas a liberação simples da faixa.

Desta forma, Flávio seguiu fazendo publicações nas redes sociais em que afirmava ser o verdadeiro dono de "Casca de Bala". Diante da atitude do compositor, a empresa Thullio Milionário Shows e Eventos LTDA ajuizou uma ação solicitando que Flávio fosse proibido de citar a música, de acordo com uma nota enviada pela equipe jurídica de Thúllio à Splash.

No dia 16 de outubro, foi publicado no Diário de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte a decisão que favoreceu Thúllio Milionário. "Ao analisar as provas e o caso, o juiz decidiu que o requerido se abstivesse de reproduzir ou utilizar a música 'Casca de Bala' sem a decida autorização do cantor Thúllio Milionário. Ademais, foi requerido que o Sr. Flávio Nunes fosse compelido a remover as publicações existentes em suas redes sociais que o mencionam como titular da referida música, bem como fosse proibido de realizar novas publicações com conteúdo semelhante", afirmou a equipe jurídica de Thúllio.

Em outras palavras, Flávio Pisada Quente foi proibido de usar a música e teve que apagar todas as publicações referentes a ela, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 1 mil até o limite de R$ 200 mil. O compositor chegou a recorrer a decisão, solicitando que o tribunal a suspendesse, mas o pedido de Flávio foi negado.

Com a última movimentação publicada no processo no dia 18 de novembro, a equipe jurídica de Thúllio Milionário garante que se manifestará apenas nos autos do processo. "O cantor reforça, ainda, a expectativa de uma rápida e justa resolução do caso, com o devido cumprimento do contrato celebrado entre as partes", finaliza a nota enviada para Splash.

Confira a nota na íntegra

"No dia 19 de janeiro de 2024, Flavio Nunes de Sousa e a empresa Thullio Milionário Shows e Eventos Ltda., inscrita no CNPJ n° 30.960.316/0001-96, de propriedade do cantor Thullio Gilcivan, conhecido artisticamente como Thullio Milionário, firmaram contrato de cessão total dos direitos sobre a música "Casca de Bala".