Selton Mello posta beijo em Fernanda Torres e celebra pré-seleção do Oscar

Selton Mello, 51, celebrou a pré-seleção de "Ainda Estou Aqui" para o Oscar 2025 nesta terça-feira (17).

O que aconteceu

O ator publicou fotos nos bastidores do longa, incluindo a de um beijão em Fernanda Torres. "Estamos na shortlist do Oscar. Nesse dia eu estava era quebrado, tipoia para o ombro direito, protetor do punho esquerdo, caí de bicicleta justo na minha garagem", disse ele, expondo os registros feitos pela atriz Valentina Herszage.

Selton contou que passou por muitos desafios antes das filmagens, como fraturas nos ossos, cirurgia de emergência e 2 dentes quebrados. "Era muita coisa na cabeça & aqui dentro, quebrei o ombro direito e o pulso esquerdo, véspera de começar as filmagens", relatou.