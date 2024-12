Ex-Chiquitita diz que ficou de fora do especial por fazer ensaio sensual

A atriz conta que só fez as fotos sensuais com o uniforme de "Chiquititas" pois estava passando por dificuldades financeiras. "Decidi fazer esse ensaio porque estava numa situação financeira, emocional, em todos os sentidos que vocês possam imaginar, desesperada. Eu estava muito desesperada, com uma filha de baixo dos braços e pelo menos R$ 15 na minha conta. Não sabia para onde ir nem o que fazer. Usei todas as ferramentas que eu tinha para respirar de novo. E ainda bem que eu fiz. Se eu não tivesse feito, talvez estivesse numa situação muito ruim, mas não estou".

Porém, ela acredita que errou e agora está lidando com as consequências. "Eu errei, erro, como todo mundo, posso ter feito escolhas ruins e boas, e eu arco com as consequências, e uma delas é não estar nesse reencontro".