Fazenda: Babi diz que enviou vídeo de suposta agressão de Sacha para perito

Durante a lavagem de roupa suja promovida pelo Link Podcast (Youtube) com os peões eliminados de A Fazenda 16 (Record), Babi voltou a falar da suposta agressão de Sacha contra Fernanda.

O que aconteceu

Babi disse levar em conta como Fernanda se sentiu. "Eu vi o que minha amiga sentiu. Ela saiu, eu vi ela abalada, chorando, triste. Eu vi o que ela sentiu. Pra mim aquilo foi muito sério."

Ela contou ter enviado as imagens para um perito. "Eu vi o vídeo, mas vi o vídeo de um ângulo. Mandei pra perito, pra isso, aquilo. Ele acha uma coisa, eu acho outra. Ele vê uma coisa, eu vejo outra. Por que eu tenho que me desculpar com alguém [Sacha]?"