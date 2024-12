Dieguinho: Sacha já sabe que ele é o campeão da Fazenda 16

Faltando poucos dias para o fim de A Fazenda 16 (Record), Sacha Bali já sente o gosto da vitória. Ele é o favorito ao prêmio, segundo a parcial da enquete UOL, e sua provável coroação como o ganhador do reality foi tema do Central Splash desta terça-feira (17).

Kerline, convidada do programa, opina que Sacha vem demonstrando já saber que ganhou há algum tempo. Para ela, todas às vezes que o peão se livra de uma roça, ele recebe o resultado com um sorriso no rosto.