A Fazenda 16: Peões pedem votos para ir até final do programa

A poucos dias da grande final, marcada para a próxima quinta-feira (19), A Fazenda 16 (Record) abriu sua última roça, com o Top 6 da temporada. Dois serão eliminados na terça-feira (17), deixando os quatro finalistas da temporada escolhidos.

Como os peões pediram votos para ir para a final

Gui. "É isso, gente... Estou aqui para pedir o voto de vocês. Vocês conheceram o Gui da maneira que ele é, com a verdade dele, com o sorriso no rosto... Fiz amigos incríveis, joguei o que tinha pra jogar. Se você achar que sou merecedor de ir para a final, por favor, deixem eu continuar escrevendo essa história!

Juninho. "Pessoal, espero que tenham gostado. Joguei com muita verdade, alma e com muita alegria. Sempre com o maior respeito a todos, justiça e humildade. Espero que tenham se divertido comigo. Aqui foi muito divertido, mas ao mesmo tempo foi muito difícil. Votem pra eu ficar!"