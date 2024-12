Peoa diz que público é 'enganado' por Sacha e compara enredo a Davi, do BBB

"Eu não acho vítima de jeito nenhum, é o personagem dele de vítima", esclareceu Vanessa.

A peoa chegou a comparar o enredo ao de Davi Brito, o campeão do BBB 24 (Globo). "Tô falando que às vezes esse papel [de vítima] tá funcionando. Igual o Davi, da última edição lá da China. Ele foi perseguido por quase a casa toda, e ele acabou ganhando. E o restante da casa que estava contra ele, não entende. Porque ele fazia isso, ele era isso, aquilo... fazia aquilo... Como ele pôde ganhar? Eles também não achavam que ele era vítima não."

Sidney a corrigiu. "Ele não foi perseguido, ele criou problemas."

O peão ainda disse que, ao sair do reality, quer entender a visão do público. "A minha única dúvida é essa. Eu quero de fato, quando eu sair, eu vou aproveitar todo o espaço que me deram pra entender. Se as pessoas entenderam ou se foram enganadas", disse. Vanessa disse que é a "segunda opção."

