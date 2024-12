Éder Militão presenteia Tainá Castro com carro personalizado: 'Meu amor'

O Brabus 800 4x4 Superblack, modelo escolhido, custa cerca de US$ 714 mil - R$ 4,3 milhões, na cotação atual -, segundo o site da marca.

O carro

O modelo presenteado por Militão é uma versão altamente personalizada do Mercedes-AMG G63. Dentre as modificações, estão um motor V8 biturbo de 4.0 litros atualizado para 800 cavalos de potência e um design externo com componentes de fibra de carbono. Carros assim são vendidos apenas sob encomenda.

Outros famosos também já ostentaram o carrão modificado. No mês passado, Ludmilla realizou um sonho e comprou um veículo do mesmo modelo. O jogador Cristiano Ronaldo é outro nome que tem um Brabus G800 entre sua coleção de carros.