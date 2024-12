Bruna Marquezine e João Guilherme celebram 1ª Comunhão do irmão do ator

Bruna Marquezine, 29, e João Guilherme, 22, celebraram a 1ª Comunhão do irmão do ator, Pietro Ávila, neste domingo (15).

O que aconteceu

Naira Ávila, mãe de João e Pietro, compartilhou uma série de fotos do momento especial. "Filho, mamãe está muito orgulhosa de você e da sua dedicação. Parabéns, meu amor!", escreveu ela no Instagram, mostrando o menino com roupas típicas para a ocasião.

Entre as fotos, Bruna e João apareceram juntinhos em uma cerimônia caseira. O casal posou sorridente com Pietro e seus cachorrinhos no colo, diante de uma árvore de Natal e uma decoração temática para a celebração religiosa.