'Sigo minha vida tranquilamente', diz Porchat sobre decisão de não ser pai

Já na vida pessoal, o artista se diz realizado por cumprir a meta de viajar para cair na curtição. "Viajei muito! Comecei na China e vou terminar em Uganda, olha que coisa mais deliciosa. Eu boto essas viagens na minha agenda, justamente, para ter descanso no meio do ano, não só no fim do ano. Tem que gastar o dinheiro também."

Planos para 2025

Fabio Porchat já tem programado viagens em família para celebrar datas especiais, conhecer novos lugares e descansar. "Um sonho para 2025 é viajar a mais lugares, descansar e levar gente comigo. Adoro quando as pessoas viajam juntas. Tenho uma viagem programada com a minha mãe ano que vem, que ela faz 65 anos. Vou fazer uma viagem comemorativa com meu sobrinho, com meu afilhado. Tem bastante coisa para acontecer profissionalmente e, no meio desses caminhos, quero viajar."

O artista também estreará o programa Guia Porchat na emissora portuguesa RTP. Na atração, segundo Anna Luiza Santiago, da coluna Play, de O Globo, ele rodará Portugal avaliando restaurantes típicos. Serão 8 episódios. Ele também fará seu show de stand up em 12 cidades portuguesas, além de Canadá e Estados Unidos, em fevereiro. "Ah, Fabio, moro fora do Brasil. Não consigo te assistir", mas agora consegue, maldição. Vai lá me ver, ô demônio! Beijo pra todo mundo e feliz 2025", diz o apresentador para Splash.