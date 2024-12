A Fazenda: Sacha soube reverter jogo após tentar manipular peões, diz Chico

Realmente, no começo, a época do capitão do barco, daquela primeira semana, ele tentou manipular todo mundo. Isso é verdade, é fato. Ele queria mobilizar as pessoas para as coisas que ele queria.

Ele se deu mal para caramba, todo mundo virou as costas para ele, mas aí o jogo andou. E quando ele se deu mal nessa história, ele soube reverter.

Chico Barney

Para Chico, Albert e os rivais de Sacha estão "em negação".

E aí a gente vê que o Juninho volta muito para a primeira semana, o Gilsão, o Albert. O cara volta de 25 roças e vem me falar que é fracassado? Esse povo está em negação.

Chico Barney

Albert foi eliminado neste domingo (15). O peão disputava a roça com Sacha, Yuri e seu aliado, Sidney.