Salto quebrado de Taylor Swift fez brasileiro mudar a vida de sua família

Ao ficar na grade do terceiro show que aconteceu no Rio de Janeiro, Felipe Conrado foi 'presenteado' por Taylor Swift. Em determinado momento da apresentação, a cantora agachou no palco e arrancou o salto de sua bota ao notar que ele estava quebrado.

Após retirá-lo, Taylor jogou o resto do salto quebrado na direção dos fãs, mais especificamente, de Felipe Conrado. "Eu não tinha ideia do que era, mas meu instinto foi: LEVANTA A MÃO E PEGA!".

Foi quando notei o salto direito da bota Louboutin da era Lover [look] pousar perfeitamente em minhas mãos no ar. Levei alguns segundos para perceber o que tinha pegado, e as pessoas ao meu redor também ficaram em choque Felipe Conrado, brasileiro que pegou o salto quebrado de Taylor Swift

Mesmo emocionado de pegar um objeto histórico do guarda-roupa do The Eras Tour, o brasileiro percebeu que poderia arrecadar dinheiro com aquele salto para ajudar no tratamento de sua prima. Ao compartilhar nas redes sociais, Felipe recebeu algumas críticas, mas também encontrou muitas pessoas dispostas a ajudá-lo.

A publicação de Felipe Conrado atravessou o oceano e chegou até Andrea Rumsey, uma Swifitie que fez questão de traduzir o post do brasileiro para o inglês. Foi dessa forma que inúmeras pessoas se mobilizaram e deram início ao movimento #KeepTheHeel.

Traduzido para o português, o movimento significa "permaneça com o salto". Muitas pessoas acharam que não seria justo que Felipe abrisse mão de algo tão histórico e, por isso, iniciaram uma campanha de arrecadação para que a prima do brasileiro concluísse o tratamento para o câncer.