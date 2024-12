Polêmico? Heróis da Sociedade da Virtude enfrentam Papai Noel em especial

Desta vez, o grande vilão que chega para ameaçar a festa no dia 25 de dezembro é o próprio Papai Noel. Aqui, aquele que todos chamam de "bom velhinho" na verdade é o dono de uma das maiores agências de espionagem do planeta e está envolvido numa conspiração que pode fazer do Natal uma catástrofe.

Se fazer brincadeiras negativas com o adorado Papai Noel pode trazer a eles algumas críticas, pelo menos no caso de Ian SBF essas polêmicas não são novidade. Ele é um dos fundadores do Porta dos Fundos, que já passou outros finais de anos em polêmicas que envolviam sátira pesada ao Natal e a Jesus Cristo.

No caso da Sociedade da Virtude, a animação já teve episódios nos quais a dupla Jonathan e Samantha, que pensam ser heróis, embora sejam na verdade um dublê e uma prostituta, enfrentavam Jesus Cristo diretamente.

Na CCXP houve exibição de um trecho inicial do especial. No formato longo, segue o humor ácido dos desenhos de cerca de três minutos que construíram a fama do grupo. Nas cenas que abrem a nova animação, ganha destaque a Pantera Ruiva, personagem mais famosa do time que tem dezenas de heróis inventados.

Trata-se de um homenzarrão que, quando se transforma em super-herói, ganha uma longa cabeleira vermelha e um corpo feminino muito fortão. Mas ninguém pode chamar a Pantera Ruiva de travesti, porque aí ela se enfurece e dispara numa longa e confusa explicação de que não é bem assim.

Ian SBF e Thobias Denaluz falaram a Splash numa entrevista exclusiva antes da participação deles na CCXP. Mantiveram algumas surpresas para o evento, mas abriram o jogo sobre uma nova temporada da animação no ano que vem.