Fora da Globo, Júlia Lemmertz se renova nos livros: 'Como atuar no escuro'

Foi como atuar no escuro. Cada personagem exigia um ritmo diferente. A Fraulein [professora] tem uma cadência quase musical, enquanto o narrador é o próprio Mário, irônico e observador. Não queria fazer vozes distintas, mas manter ritmos únicos.

O desafio foi tanto que a atriz teve que recorrer a uma professora de alemão para fazer a narração. Eram trechos imensos apenas nesse idioma. Poemas, músicas, frases de Goethe e Schiller. "Um super desafio", afirma Lemmertz.

Mas a obra também tem significado especial para Júlia, já que sua mãe, Lilian Lemmertz, interpretou a Fraulein no filme 'Lição de Amor' (1975). "Lembro dela filmando em Petrópolis. Anos depois, reler o livro me fez entender sua complexidade".

Por causa desse livro, redescobri Mário de Andrade. Ele fala de racismo, misoginia, sexualidade com humor ácido. Tem uma cena no trem que eu gargalhava lendo. Mário expõe a hipocrisia burguesa de forma que parece espelhar nosso presente.

Ao comentar o tema central do livro, Lemmertz abordou seu relacionamento com o ator Alexandre Borges, com quem ficou casada por 22 anos e com quem tem um filho, Miguel, 25. "Acho que o amor é sobre isso. É sobre você saber transformar. Ele não se encerra nele mesmo."