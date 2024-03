Pamela Anderson, aos 56, diz se sentir mais sexy: 'Tenho alguns segredos'

Atualmente, ela participa de uma campanha da Re/Done, marca de jeans que pratica a sustentabilidade. As fotos da campanha mostram Pamela com minissaias enfeitadas, calças jeans, camisetas de bebê e jaquetas. Embora a campanha não seja inspirada na era "Baywatch", transportou a atriz de volta àquele período. "Esta coleção representa uma grande cápsula da minha vida naquela época. Eu estava trabalhando e me sentia invencível."

Pamela Anderson era a estrela de "SOS Malibu" nos anos 90 Imagem: Divulgação: IMDB / NBC/ Photofest

Por onde anda

No ano passado, publicou "Love, Pamela", um livro de memórias intercalado com poesia e estrelou um documentário da Netflix, "Pamela, a Love Story", que ela coproduziu com seu filho mais velho. Ele também ajudou quando ela idealizou sua linha vegana de cuidados com a pele, Sonsie Skin.

Recentemente, Pamela finalizou o filme "The Last Showgirl", da diretora Gia Coppola. Nele, vive uma dançarina de 50 anos que busca se reinventar. O filme, aliás, tem paralelos com sua vida.