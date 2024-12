Viih Tube posta com Ravi e diz que bebê segue internado: 'Deus tá cuidando'

Viih Tube postou foto com Ravi no colo para celebrar um mês de nascimento de seu segundo filho, fruto da relação com Eliezer.

O que aconteceu

Viih apareceu com Ravi no colo e disse que, embora o bebê siga internado, ela está confiante na recuperação. "Hoje você completa um mês de vida meu guerreiro! Sei que ainda não estamos em casa, mas Deus está cuidando de tudo, nunca soltou sua mão", escreveu na legenda da postagem no Instagram.

Ela explicou que está "sem forças para falar muito", mas agradeceu a Deus pelo filho "está bem". "A única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus por não ter sido pior, por você estar bem, por você ser tão forte, por você lutar bravamente junto com a gente. Você é um pedaço de mim. Tudo que você sente, eu sinto em dobro".