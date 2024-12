Susana Vieira se transforma e encanta com visual para novo filme

Susana Vieira, 82, impressionou ao surgir com o visual que usará para seu novo trabalho.

O que aconteceu

A atriz apareceu em uma foto compartilhada por Cauã Reymond no Instagram. Se antes estava com o cabelo na altura do ombro e os fios na cor castanho, a atriz passou por uma transformação radical.

Gravando o filme "Coisa de Novela", Susana Vieira surgir de cabelo curtinho e grisalho. Nas publicações, a artista aparece caracterizada com um chamativo óculos, um colar de pérolas e um casaquinho rosa.