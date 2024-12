Dieguinho diz que fala de Fernando é macabra e cobra resposta da Record

Enquanto conversava com Flora na parte externa da casa, Fernando pega um cesto de plástico. "Será que o Sacha cabe? Acho que não. Mas se a gente cortar em partes... Vou pegar uma de plástico pra não espalhar sangue".

Se ele comenta nisso em um lugar com câmeras, fico preocupada com as coisas que ele fala aqui fora [...] O Fernando é um participante extremamente preocupante, sem graça, tem uma energia pesada. Parece que está sempre com uma nuvem carregada em cima dele Dantinhas, no Central Splash

Por fim, Dieguinho defende que a Record deveria se posicionar contra esse tipo de fala no programa. No entanto, ele acredita que a produção não vá se manifestar. "Não vão fazer nada por que isso pega mal com as marcas."

