'Não defendo mais ninguém, só você', diz Love para Babi

Em véspera da 7ª roça de A Fazenda (Record), os peões se movimentam para somar votos e sinalizam o fim de alianças.

O que aconteceu

Na tarde desta terça-feira (5), Babi e Zé Love conversaram em particular sobre o que farão com seus votos. Os peões conversaram sobre as estratégias de Vanessa para escapar da roça, visto que está na baia e pode ser puxada no Resta Um. "Coloca na balança o que ela já fez com você", aconselha o ex-jogador.