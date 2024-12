'Tieta': Carmosina cai para trás ao ver tamanho do pênis de homem inusitado

Coronel passa mal ao ouvir falar do filho, Arturzinho. Cinira quase tem um ataque quando Jairo fala de Osnar nu. Osnar diz a Carmosina que ela é a única do agreste que ele não desrespeitaria. Carmosina sofre por querer uma família. Osnar proíbe que os amigos faltem ao respeito com Carmosina. Ricardo diz ao padre Mariano que não tem certeza de sua vocação. Imaculada conta às amigas seu encontro com Ricardo, dizendo que ele era um príncipe. Modesto se recusa a dar dinheiro para Ascânio criar o complexo turístico. Dário e Ascânio discutem sobre progresso versus poluição. O pessoal da hidrelétrica não manda luz para Santana. Marcolino diz a Ascânio que só um padrinho poderoso para conseguir luz elétrica para Santana do Agreste. Laura é atacada no Mangue Seco.