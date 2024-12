Françoise Forton, de 'Tieta', enfrentou doenças e trauma com pai francês

Teve notoriedade também em "Perigosas Peruas" (1992), "Explode Coração" (1995), "Anjo de Mim" (1996) e "Por Amor" (1997). Após "O Clone" (2001) e "Kubanacan" (2003), Françoise Forton migrou para o SBT, onde fez "Seus Olhos" (2004) e "Os Ricos Também Choram" (2005).

Françoise Forton no início da carreira e, ao lado, como Meg de 'Por Amor' (1997) Imagem: Divulgação

Já na Record, na qual ficou entre 2006 e 2011, esteve nos principais projetos da emissora. Compôs o elenco de "Cidadão Brasileiro", "Luz do Sol", "Caminhos do Coração", "Os Mutantes", "Promessas de Amor", "Ribeirão do Tempo" e do sitcom "Louca Família". Voltou à Globo em 2013 para fazer a célebre "Amor à Vida". Sua última novela da carreira foi "Amor Sem Igual", em um contrato novamente com a Record.

Atriz enfrentou dramas pessoais

Em 1989, Françoise Forton foi diagnosticada com câncer de útero e precisou retirar o órgão afetado. A notícia da doença não foi divulgada pela atriz na época, somente anos depois. Segundo ela, o fato pediu sua máxima discrição, uma vez que entrou em depressão durante o tratamento. Além da radioterapia, teve que ser submetida a uma histerectomia, processo de remoção do útero.