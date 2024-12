Filha de Maristela? Qual é o segredo de Zélia em 'Garota do Momento'?

Com isso, Zélia ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Quase três minutos de monólogo de Zélia com alguém misterioso no telefone. O talento de Letícia Colin do drama a comédia salta aos olhos", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).

Os fãs da novela teorizaram sobre o grande mistério de Zélia. "Zélia sendo a filha que Maristela mandou para o orfanato em Petrópolis já é uma realidade", escreveu um telespectador. "Acho que a Maristela roubou a receita original dos sabonetes da família da Zélia e isso foi a ruína da família dela", teorizou outra.

Quem segura a Zélia, minha gente? Ninguém! FOCADA EM FAZER JUSTIÇA! #GarotaDoMomento pic.twitter.com/IRMnuppe6R -- TV Globo (@tvglobo) December 10, 2024

quase 3 min de monólogo de Zélia com alguém misterioso no telefone. o talento de Letícia Colin do drama a comédia salta aos olhos. #GarotaDoMomento pic.twitter.com/fHsO7miigr -- the joyce brasil (@joycemcsantos) December 10, 2024

zelia sendo a filha que maristela mandou pro orfanato em petropolis já é uma realidade #GarotaDoMomento pic.twitter.com/VtrgaU5x0v -- ari ? (@pasmwnter) December 10, 2024