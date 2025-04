Após dar pontapé em Juliano, Maristela entrega grande poder a Basílio

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela (Lilia Cabral) dá grande poder para Basílio (Cauê Campos) na Perfumaria Carioca.

O que vai acontecer

Após encontrar papeis que comprovam as falcatruas da empresa, Basílio joga na cara da esposa as provas que tem em mãos. " Eu só mostrei minhas armas primeiro porque você queria me mandar embora com uma mão na frente e outra atrás, mesmo depois de ter te salvado do plano do seu filho de te dopar e mandar direto para um hospício", diz ele.