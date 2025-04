Clarice mata charada sobre verdadeiro assassino de 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) descobre quem é o verdadeiro assassino de Valéria (Julia Stockler).

O que vai acontecer

Após assistir uma nova briga entre Bia (Maisa) e Beto (Pedro Novaes), que desistirá do casório com a jovem, Clarice terá uma nova memória desbloqueada. Com isso, ela terá certeza de que não matou a filha de Arlete (Bete Mendes).