Leão chora com personagem de novela da Globo: 'Nós sabemos como é', lamenta

Leão Lobo ficou emocionado ao descobrir mais da carreira de Pedro Goifman, que está no ar na novela "Garota do Momento", da Globo. Para ele, inclusive, a trama é uma das melhores da Globo nos últimos anos. "Sempre tem um mistério, sempre tem alguma coisa que você quer que seja resolvida". Ele falou sobre o assunto no Splash Show desta terça-feira (10).

Na produção, ele interpreta o personagem Guto, que faz par com Klara Castanho. Nesta semana, no entanto, há uma questão com a sexualidade dele, ainda a ser resolvida. Ele não chegou a se assumir homo ou bissexual, mas a história dá a entender que ele é.