Flor tem crise de choro e decide 'lado' em A Fazenda: 'Muito difícil'

Flor tomou uma decisão nesta segunda-feira (9) sobre como votará na próxima roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes de comunicar sua decisão, a peoa chorou e conversou sozinha na baia. "O que eu faço? É tão difícil isso (?) Eu gosto do Sid, gosto de todos. Vou ter que enfrentar", disse para si mesma. "Vou usar essa cabeça, para de chorar".

Minutos depois, ainda chorando, Flor falou sobre a pressão e disse para Juninho e Vanessa que irá votar junto com o "grupão", dos quais eles fazem parte. "Tô triste. É duro. É muito cansativo, é muita pressão", disse. "Dos dois lados. Achei que ia ser bom quando meu voto valesse, mas tá muito ruim. Não tá nada bom. [...] Pelo Albert, por tudo que tá acontecendo na casa, eu vou votar com vocês. Eles já falaram, eu vou direto pra Roça. Vão me puxar e vão me vetar."