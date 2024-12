Vanessa acusa Yuri de ser 'muito agressivo' em A Fazenda: 'Fico com medo'

Yuri: "O Zé Love me humilhou de diversas formas. (...) Até que eu fui para a Prova do Fazendeiro. Quando eu ganhei, fiquei tão feliz que cheguei, puxei a porta forte - porque eu estava feliz, não para quebrar - e a porta saiu do trilho. Aí ficou esse discurso de que eu quebrei a porta e fui muito agressivo. Só que, Nêssa, tu esquece que tu idolatrava o cara mais agressivo deste reality, que foi o Zé Love. Eu vi várias injustiças acontecendo aqui. E vocês viram todas as injustiças acontecendo com a gente. Eu já fui tachado por você e suas amigas como 'passa-pano para agressor' aqui - e o programa desmascarou vocês. Então eu acho que agressivo era você e o seu grupo".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

