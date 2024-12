Bota fogo e dominação: parece Brasileirão, mas é final da copa de fetiches

Três parâmetros foram utilizados para definir o campeão. Seis jurados presentes avaliaram os candidatos após as apresentações. Também foram somados pontos ao concorrente mais aclamado pelo público no local e ao mais votado pelo público no site oficial.

E não faltou criatividade durante os shows. Candidatos usaram velas coloridas, derretendo a cera nos submissos, além de explorar chicotadas e outras modalidades. Hex Fetish levou choques elétricos no momento de demonstrar sua submissão. Ma Meduze aplicou um plug anal em um colega diante da plateia.

Imagem: Weslley Neto

Apresentações de convidados abriram e encerraram a competição. O primeiro show trouxe duas mulheres estimuladas com faíscas por um dominador. O último show impressionou com o Fire Play — fetiche por fogo, um dos mais perigosos nas práticas do BDSM.

Quatro pessoas foram "queimadas" no palco por Pretinho Fetichista, vencedor do concurso no ano passado e especialista nesta prática. As chamas são rapidamente apagadas após o contato com a pele dos submissos — a reportagem destaca que a prática exige orientação profissional. Portanto, não tente repetir em casa antes de buscar um especialista.