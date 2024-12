Sem sexo explícito, um 'Calígula' muito melhor volta aos cinemas

Esta é a newsletter Dicas de Filmes e Séries. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quinta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

"Calígula" retorna à tela grande mais de 40 anos depois de ter provocado um furacão no lançamento original em 1979. O filme parte de um roteiro assinado por Gore Vidal, importante escritor americano. Sua tarefa foi recontar a história de Calígula, imperador romano de 37 e 41 d.C., que marcou a história com uma tirania sangrenta, eliminando cruelmente seus opositores.

O elenco é espetacular, com Malcolm McDowell ótimo, como o imperador ensandecido, e a presença de Helen Mirren e Peter O'Toole. Mas o diretor Tinto Brass, habituado a filmes eróticos, aceitou a intervenção de Bob Guccione, produtor do longa e dono da revista masculina Penthouse. E inúmeras cenas de sexo explícito, sem os principais atores do elenco, foram incluídas. Detalhe: Brass trabalhou muito anos como redator na revista.