'Bora fetichar': concurso Mr. Fetiche reúne diferentes tipos de tesão

Acontece neste domingo (8) a final do concurso Mister/Miss Fetiche Brasil, em São Paulo. O evento é uma verdadeira imersão no universo do fetiche e congrega todas as comunidades para prestigiar as apresentações dos finalistas.

Os competidores farão uma apresentação de até dez minutos, com teor fetichista, e serão avaliados por jurados. A bancada é composta por Robert (Atual Mister Fetiche Brasil 2024), La Mandala (Let's Play), Morgana Marone (Personalidade Rubber), Mestre Marcus (Mister Rubber Brasil 2018), Jack/Harleen Napier (BDSM Luxury), e Alastair Noir (Mister Fetish World). Há também a votação do público que acontece neste link.

O vencedor leva o título de Mister/Miss Fetiche Brasil 2025. Além disso, ganha: R$ 1.500 em dinheiro, ensaio fotográfico profissional, assinatura premium do app Switched com título verificado na plataforma, faixa de couro personalizada e exclusiva, entrada VIP par a festa Let's Play por um ano e voucher de R$ 300 para gastar na Mr. Daddy.