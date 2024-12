Fernanda Torres celebra indicação ao Globo de Ouro; famosos parabenizam

Diversos famosos parabenizaram a artista. "Que maravilha, Nanda!!! Viva tu", escreveu Drica Moraes. "É ela!", disse Alice Wegmann.

"PARABÉNS!! enchendo a gente de orgulho e alegria", comentou Leilane Neubarth. "Estamos prestes a ver a história sendo feita!! E de forma MUITO merecida!!", escreveu Marcos Mion.

Indicação

Atriz brasileira concorre na categoria "Melhor Atriz". Ela concorre com Angelina Jolie ("Maria"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado"), Pamela Anderson ("The Last Showgirl") e Kate Winslet ("Lee").

A indicação acontece 25 anos após a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, ser nomeada para a mesma premiação. A veterana foi indicada por interpretar Dora em "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.

A lista de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (9). Evento tradicional nos EUA repercute como um "termômetro" do Oscar, principal premiação cinematográfica, marcada para o dia 2 de março.