Lago e piscina com borda infinita: como é a fazenda de Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa, 36, abriram as portas da fazenda da família no interior de Goiás. No local, a dupla sertaneja recebe amigos, faz rodas de viola, analisa repertórios e descansa da rotina de shows e viagens.

O que aconteceu

Segundo Maraisa, o local é onde a dupla consegue "manter a sanidade"."O tempo inteiro a gente está acostumada a receber aplausos ou críticas. E aqui não tem nada disso. A gente vem pra cá e fica desarmada de tudo", revelou no Caldeirão do Mion (TV Globo), exibido no último sábado (7).