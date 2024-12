Atrizes de 'Senna' falam sobre como foi viver Xuxa e Galisteu na série

O processo todo é um desafio do começo ao fim, que foi de muita imersão. Meu trabalho artístico foi de estudar a Xuxa nos mínimos detalhes, de construir essa energia e atmosfera, de buscar essa voz e esse corpo. Foi um dos maiores desafios da minha carreira, uma personagem que me atravessou inteira.

Pâmela Tomé

Xuxa (Pâmela Tomé) e Ayrton (Gabriel Leone) em "Senna" Imagem: Guilherme Leporace/Netflix

Quem também se mostrou empolgada por participar de "Senna" foi Julia Foti, que celebrou ter pego o maior papel de sua carreira. "Desde o dia que surgiu a possibilidade de fazer esse teste, eu agarrei com unhas e dentes", afirmou. "Eu sabia que eu tinha grandes chances, não só pelo visual mas pela história e por muitas coisas que acredito que são parecidas entre mim e Adriane Galisteu. Sustentei isso até o final."

Até me emociono ao falar porque é realmente difícil pegar grandes trabalhos, ainda não tive tantas oportunidades, então me destacar no meio de tantas atrizes talentosas foi realmente muito importante para mim, minha confiança e minha carreira. Se tratando do Ayrton Senna, independentemente do número de personagens, coisas ou quantas aparições tem a Adriane Galisteu [na série], fazer parte desse projeto e ver a grandiosidade que ficou o trabalho sem dúvidas é o mais importante.

Julia Foti

Ayrton (Gabriel Leone) e Adriane Galisteu (Julia Foti) em "Senna" Imagem: Aline Arruda/Netflix

Décadas após o envolvimento com Ayrton Senna, Xuxa e Adriane Galisteu continuam firmes e fortes, o que implica na possibilidade de assistirem ao seriado que as retrata e a esse período de suas vidas. Discutindo a chance de ser assistida por sua inspiração, Pâmela Tomé se mostrou tranquila: "Espero muito que ela se sinta representada!", falou. "Que ela saiba que eu realmente me doei ao máximo para essa personagem, que foi um grande desafio."