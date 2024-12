Advogada admite que errou ao gravar mulher no avião: 'Me arrependo muito'

A advogada Eluciana Almeida admitiu, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, arrependimento ao filmar a situação envolvendo um assento na janela dentro de um avião.

O que ela disse

Ao ver que a mulher não iria sair do lugar, ela disse ter ficado nervosa. "Perguntei para ela: 'Por que você não quer trocar?' Ela disse que não, que ia pôr o fone dela e dormir. Me deixou revoltada. Falei que eu ia filmar e ela me fez uma cara assim: 'Você vai me filmar, eu vou te processar'", disse Eluciana.

Vendo a repercussão da gravação, ela admite que se arrepende da gravação. "Me perguntaram: 'Você se arrepende de ter gravado?' Sim, sim. Me arrependo muito, profundamente. Eu não sei nem qual palavra ou qual sinônimo posso usar do arrependimento de ter gravado. Mais uma vez, desculpa a todos os envolvidos".