Sambay: como é a 1ª roda de samba LGBT+ que atrai famosos e anônimos no Rio

Samba de qualidade, com o cantor e músicos de primeira qualidade. O público encontra alegria, arte, diversidade, três superbailarinos e uma passista, que é a nossa musa. A energia é a melhor possível. As pessoas estão ali para serem felizes, para cantarem, sambarem. Um lugar de representatividade. Márcio Lima, idealizador

Dos dançarinos da Madonna a artistas nacionais, como Thiago Pantaleão, Silvero Pereira, Preta Gil, Sidney Magal e Valesca Popozuda, já passaram por lá e deram canjas. "A gente fica muito feliz. A Sambay virou point de artistas, sejam famosos ou não. Point da liberdade de ser quem você é, sem medo de ser julgado. Muitos famosos da sigla e outros que também não fazem parte frequentam porque veem samba de qualidade e feito com amor".

Criada há um ano e meio, a roda de samba começa a alçar voos fora do Rio de Janeiro e também oferece edição especial na Virada do Ano, com opção open bar e vista para fogos de artifício. "Recebemos a Medalha Pedro Ernesto da Câmara de Vereadores, a maior honraria da cidade, das mãos da vereadora Mônica Benicio. Temos só que festejar e agradecer. Estamos gravando um EP, estamos sendo convidados para shows em outras cidades. Viemos para ficar".

A roda "de responsa" conta com Daniel Cahon no baixo, Roberta Nistra no cavaquinho, Lucas Marques no violão sete cordas, Gabriel no teclado, Pedro Batuq e Márcia Viegas na percussão e André Manhães na bateria. Os bailarinos Wend Caster, Davi Araújo, Luis Otávio e Anna Callado completam a performance.