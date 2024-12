Maiara revela desejo de ver Maraisa grávida: 'Sonho da minha vida'

Maiara, da dupla com Maraisa, revelou desejo de ver irmã grávida durante participação do Caldeirão, com Marcos Mion.

O que aconteceu

As irmãs receberam Marcos Mion na fazenda em Aruanã, Goiás, e abriram o coração.

Ao ser questionada pelo apresentador, Maiara foi às lagrimas ao falar que seu desejo é a irmã realizar o sonho da maternidade. "O meu maior sonho é que a Maraisa seja mãe. E ela será uma mãe maravilhosa. Estou doida para isso acontecer. Seria uma alegria imensa se eu recebesse essa notícia agora. É o sonho da minha vida".