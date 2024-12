Fernanda Torres será indicada ao Globo de Ouro, aposta revista dos EUA

O filme "Ainda Estou Aqui" e a atriz Fernanda Torres, 59, estarão entre os indicados ao Globo de Ouro, segundo as apostas da tradicional revista norte-americana Variety — publicação especializada em cinema.

O que aconteceu

Revista destacou Fernanda Torres na categoria "Melhor Atriz". Brasileira concorreria ao prêmio com as atrizes Angelina Jolie, de "Maria"; Kate Winslet, de "Lee"; Marianne Jean-Baptiste, de "Hard Truths"; Nicole Kidman, de "Babygirl"; e Tilda Swinton, de "O Quarto ao Lado".

"Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, deve concorrer a "Melhor Filme Internacional", segundo a Variety. A forte concorrência seria composta por "Emilia Pérez" (França); "The Seed of the Sacred Fig" (Alemanha); "Tudo Que Imaginamos Como Luz' (Índia)"; "A Garota da Agulha" (Dinamarca); e "Kneecap: Música e Liberdade" (Irlanda).