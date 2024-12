Marcelo Cosme e marido curtem lua de mel na Itália e presenteiam papa; veja

O pontífice também mostrou o bom humor ao receber os presentes do casal. "O Papa adorou, pegou a garrafa e abraçou junto ao peito. Percebendo a alegria dele, fizemos a piada: água que passarinho não… Papa respondeu prontamente: bebe!", contou Cosme.

Marcelo e Frankel se casaram na semana passada, em uma cerimônia no Rio de Janeiro. As jornalistas Leilane Neubarth e Luiza Zveiter foram as madrinhas da união. "Somos maridos, cúmplices, amigos e um do outro e para o resto da vida!", declarou o casal.