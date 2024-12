No Faro, Flora dispara plaquinhas contra Sacha: preconceituoso e hipócrita

Durante o programa, a ex-peoa assistiu a uma cena em que Sacha diz que Flora não iria participar de uma ação no jogo por ter limitações físicas. A filha de Arlindo Cruz ficou revoltada com o comentário do ator. Chico contou que, neste momento, o sangue dela subiu.

Nesse momento ela ficou indignada e ela falou: 'Por que eu tenho limitações físicas? É por ser gorda? É por ser negra? É por ser mulher?

Chico Barney

Para Albert, Flora deu as plaquinhas palestrinha, mimi e falso. Dieguinho, apresentador do Central, discordou com o último adjetivo.

Eu não acho o Albert falso, eu acho ele verdadeiro. Se ele fosse falso ele seria mais interessante para o público, mas ele sendo verdadeiro é extremamente chato.

Dieguinho

Para Flor, Flora deu as placas de mentirosa, coitada e desleal, além de ter colocado "falsa" duas vezes. Já Vanessa foi descrita como sonsa, perdida, falsa, mentirosa e joga sujo.