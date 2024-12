'Não é romantizar a doença': diretores explicam documentário sobre Kubrusly

Eles tinham um depósito com milhares de CDs, que é uma coisa que ainda faz parte do cotidiano do Kubrusly. Ele gosta de colocar no tocador, dar o play, ficar curtindo as capas. Então, na medida em que essas caixas iam chegando, o projeto não estava 100% aprovado, mas a gente falou: 'poxa, precisamos estar nesse momento'. Caio Cavechini

"A música é um elemento presente. Todas as que estão ali é um repertório bem bacana. Acho que para quem aprecia a música vai curtir também. É um repertório bacana porque faz parte da playlist da vida dele, que vem acompanhando os dias dele", completa Evelyn.

Objetivo do documentário, segundo Evelyn, é mostrar a história de um dos grandes personagens da TV brasileira e, ao mesmo tempo, um olhar sobre como lidar com demência frontotemporal. "Sempre vi a história do Maurício e da Beatriz com um quê de inspiração mesmo. Não é romantizando nenhuma doença e nenhum desafio que uma doença desse tipo, que gera esse impacto no núcleo familiar e nas relações familiares, possa causar, mas acho que tem um quê de inspiração e também ajuda as pessoas que possam eventualmente estar passando por uma situação minimamente parecida. Acho que é dividir um olhar, um jeito de cuidar, um jeito de tocar a vida apesar do momento".

Evelyn falou de inspiração e acho que a gente pode falar também de aprendizado. As pessoas podem aprender tanto com informações sobre a carreira de uma figura importante, mas não é só com informação que você aprende também. Às vezes é convivência, é com sensações, a música, o ambiente, o cuidado, isso tudo também gera aprendizado. Acho que todo mundo, em alguma medida, vai passar por uma situação de envelhecimento na família. Caio Cavechini

Beatriz Goular e Maurício Kubrusly na piscina de casa Imagem: Reprodução/Globoplay

"Maurício brincava com as câmeras"

Filmagens da nova rotina de Kubrusly contaram com pessoas conhecidas de seus tempos de Globo, mas em número reduzido para não tirar a sua naturalidade e espaço. "Algumas pessoas da equipe, como a Evelyn e o Wellington Almeida (fotógrafo), já tiveram relação profissional anterior com ele, mas o Maurício não se recordava. Ele se recordava da câmera e, às vezes, fazia alguma gracinha. Fomos muito bem recebidos, é claro que tem alguns momentos que a pessoa também já tem uma certa idade e precisa descansar. Então, fomos entendendo e aprendendo ao longo do processo", pontua Caio.