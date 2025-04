Na mira do Paredão, Renata chora ao arrumar malas: 'Me entreguei aqui'

Minutos depois, no Quarto do Líder, ela desabafou com João Pedro: "Eu me entreguei aqui, de corpo e alma. Fui para as minhas lutas e fiz tudo o que tinha que fazer."

João tentou acalmar a colega de confinamento: "Todo mundo sabe que você fez isso aqui de corpo e alma. Eles [o público] estão escolhendo individualmente agora. Então, se você está com o seu coração em paz que fez tudo certo, pronto."

Não sei se fiz o certo. A única paz que eu tenho é porque Deus conhece o meu coração e sabe que eu não sou orgulhosa. Se eu tiver que pedir desculpas, eu peço. Seu eu tiver errada, eu conserto. Não tenho problemas com isso. Renata

No Quarto Nordeste, Renata chora enquanto arruma a mala #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/6aGpLhHDoJ -- Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2025

