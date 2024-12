Demi Moore comenta estado de Bruce Willis após demência: 'Grande perda'

Demi Moore, 62, falou sobre o estado de Bruce Willis, 69, seu ex-marido e pai de suas filhas.

O que aconteceu

A atriz deu detalhes do quadro do astro após o diagnóstico de demência frontotemporal. "Dadas as circunstâncias, ele está em um ponto muito estável no momento", disse ela em entrevista à CNN nesta quinta-feira (5).

Demi falou sobre os cuidados que a família teve que adotar com Bruce. "É muito importante para quem quer que esteja lidando com [pessoas com demência] que realmente os encontrem onde eles estão [mentalmente]", afirmou.