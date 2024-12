'Garota do Momento': quem são as fofoqueiras do bordão 'cala-te boca'?

A aparição dessas duas, que são muito teatrais, é como se elas representassem o público. É o coro do teatro grego, são as bruxas das fábulas, podem ser as fadas também das fábulas. Elas estão ali por trás e estão sabendo tudo o que acontece. E o público ama. Mariah da Penha

Além de seus nomes, e o fato de serem amigas e fofoqueiras, não sabemos praticamente mais nada sobre a vida de Aparecida e Conceição. Com isso, a pergunta que fica é: veremos essas duas personagens fora do cenário da janela?

Eu, particularmente, fico sonhando com o dia que Conceição vai rosetar no Gente Fina, fazer aulas de etiquetas na Magnifique ou quem sabe ir à Perfumaria Carioca fazer umas comprinhas pra ficar de olho nas fofocas mais de perto. Arlinda Di Baio

Para as atrizes, tudo depende do pedido do público e da autora Alessandra Poggi. "Não sei se veremos elas fora da janela, depende muito da nossa autora. Mas as pessoas comentam com a gente, perguntam: será que elas estavam escondidas lá no Gente Fina olhando tudo? Será que vai aparecer elas seguindo alguém na rua? O público fica imaginando de onde elas tiraram aquelas notícias", diz Mariah. "Só depende de vocês, para que Alessandra Poggi, nossa mainha, como a chamamos carinhosamente, conceda essa alegria de nos tirar da janela. Talvez pra ir à igreja, apesar de ter uma santinha e terço na cristaleira da casa dela, ainda não sei se é católica", complementa Arlinda.

Aparecida (Mariah da Penha) e Conceição (Arlinda Di Baio) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

O sucesso do bordão 'cala-te boca'

Após falarem sobre a vida de todo mundo, as duas amigas sempre finalizam com o bordão 'cala-te boca. Deus tá vendo". Nas redes sociais, os fãs de "Garota do Momento" já transformaram a frase em meme. "Não aguento essas senhoras que falam 'cala-te boca' depois de falar mal de todo mundo", comentou uma usuária do X (antigo Twitter).