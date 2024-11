Quem é Gabi Yoon? Atriz ganha destaque com dois papeis em 'Volta por Cima'

Por fim, Gabi reflete sobre as críticas ao núcleo do K-drama feitas por alguns fãs do gênero. "Não posso generalizar todas as opiniões. Mas creio que as pessoas tendem a querer defender o que gostam. E nesse sentido, entendo como uma grande atenção das pessoas "estarem de olho" nessa novidade que está chegando, envolvendo a cultura que tanto gostam".

Ela pede para que essas pessoas assistam à novela com carinho. "Estamos tendo cuidado para trazer K-drama com verossimilhança. Não só Jack Park e eu que estamos prestando consultoria, mas temos atores que têm ascendência coreana, a autora Claudia Souto com muita sensibilidade e uma diretora amarela, Jully Irie, que estuda e pesquisa muito para trazer as cenas do K-drama. Gostaria que pudessem ver o quão significativo está sendo esta novela para muita gente, incluindo nós do elenco".