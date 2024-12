'Creature Commandos': Tudo sobre a 1ª obra de James Gunn no comando do DCU

James Gunn descreve a série como um "aperitivo" do DCU. "É o começo do Universo DC, e todos esses personagens podem reaparecer em outros lugares", explicou em entrevista coletiva da qual Splash participou. A ideia dele é não se limitar a um formato, integrando animação e live action em diferentes obras: "Se for necessário, podemos usar até fantoches de meia", brincou Gunn, que além de CEO da DC Studios também é produtor executivo e roteirista da série.

"Creature Commandos" tem crossover confirmado com "Pacificador" (2022) e "Superman: Legacy" (2025). Frank Grillo, que dubla Rick Flag Sr., também vai interpretar o personagem em Superman e na segunda temporada de "Pacificador". Viola Davis e Steve Agee, que já apareceram em "Pacificador" e também em "O Esquadrão Suicida" (2021), fazem as vozes de seus personagens, Amanda Waller e John Economos, na série.

Cena de 'Creature Commandos', série animada que inaugura nova fase do DCU sob o comando de James Gunn e Peter Safran Imagem: Reprodução/YouTube

As obras do DCU serão interligadas, mas independentes. "Assistir a uma série não pode ser uma lição de casa para ver outras coisas", argumentou James Gunn. "Não quero dar as pessoas a obrigação de ver tudo para entender tudo".

James Gunn afirma que essa é a melhor coisa que já produziu. Ele diz ter escrito os roteiros despretensiosamente enquanto editava "Guardiões da Galáxia Vol. 3", antes mesmo de ser contratado pela DC Studios. Com o tempo, foi se afeiçoando à obra: "Eu gosto mais de 'Creature Commandos' do que de Guardiões, ou das coisas que fiz com os Vingadores. É a coisa que eu mais amo".