Viviane Araújo vive melhor momento e não precisa voltar a passado com Belo

Pasin complementa dizendo que Viviane está vivendo um momento muito especial na sua vida. Atualmente, ela está no ar na novela "Volta Por Cima" e deu à luz Joaquim, seu primeiro filho, em setembro de 2022, fruto do casamento com Guilherme Militão.

Ela está bem com o relacionamento e família dela, está bem no Carnaval, muito respeitada, sempre foi, é a rainha das rainhas. Por que que a pessoa que está no seu melhor momento vai voltar para o passado difícil e complicado? Deixem a Viviane Araújo em paz

Lucas Pasin

0:00 / 0:00

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso