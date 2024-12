Serginho Groisman revela spoiler de Altas Horas no Splash Awards

Serginho Groisman, 74, participou do Splash Awards 2024 e deu spoiler do que esperar do Altas Horas (Globo).

O que aconteceu

Groisman venceu o prêmio do Splash Awards de melhor apresentador de programa de TV/videocast/podcast de entretenimento. Ele participou do Splash Awards 2024 nesta quarta-feira (4).

O apresentador deu spoiler sobre o aniversário do Altas Horas. "Ano que vem completamos 25 anos. Vamos abrir nossa caixa de memórias. Ela vai estar apontada para o futuro. De repente, está 25 anos na mesma emissora. Tivemos momentos diferentes, horários diferentes. Quase o padre Marcelo Rossi recebe a gente ali (...). Este ano, vamos celebrar de maneira diferente. Vamos mexer muito com a memória de plateia."