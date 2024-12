Com trajetória polêmica pós-BBB 24, Davi vence prêmios no Splash Awards

Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), foi premiado no Splash Awards 2024.

O que aconteceu

O vencedor do reality show foi campeão em dose dupla no Splash Awards. Ele conquistou os títulos nas categorias melhor participante de reality show e a dança do "Calma Calabreso".

Na live da premiação, Chico Barney e Lucas Pasin tentaram imitar a dança viralizada pelo ex-BBB. Os colunistas reforçaram que ele merecia os prêmios por sua dedicação ao reality.