Splash Awards 2024: confira quem são os artistas vencedores da premiação

Tadeu Schmidt (BBB) - 57,94%

Adriane Galisteu (A Fazenda) - 27,03%

Ana Clara (Estrela da Casa) - 15,03%

Qual foi o bafafá do ano?

Cadeirada do Datena no Marçal - 67,06%

Prisão da Deolane - 20,29%

Separação do Davi após BBB - 12,65%

Qual foi o casal que mais rendeu assunto?

Iza e Yuri Lima - 47,82%

Sabrina Sato e Nicolas Prates - 27,65%

Lucas Buda e Camila Moura - 24,52%

Qual a família que não saiu da boca do povo?